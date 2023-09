Rencontre mondiale du soufisme: raffermir la citoyenneté au diapason des valeurs religieuses et nationales

Eu égard de sa dimension spirituelle et humaine, le soufisme s’érige en tremplin pour le raffermissement et l’approfondissement des valeurs religieuses et nationales, à même d’œuvrer de concert avec d’autres formes d’éducation et d’actions efficaces et efficientes pour promouvoir la citoyenneté et l’identité nationale, ont-ils affirmé lors de l’ouverture de cet événement qui s’est ouvert, samedi, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.

Le modèle marocain en matière de tolérance en matière tolérance et de coexistence a été aussi mis en avant, lors de cette manifestation organisée par la Tariqa Qadiriyya Boudchichiyya et sa machyakha et la fondation Al Moultaqa, en partenariat avec le Centre Euro-Méditerranéen pour l’Étude de l’Islam Actuel (CEMEIA), et à laquelle ont pris part un parterre d’Oulémas, chercheurs et intellectuels du Maroc et de l’étranger.

Dans une allocution à cette occasion, le président de la fondation Al Moultaqa, Mounir El Kadiri, a souligné que cette rencontre constitue une occasion en vue de promouvoir l’approche singulière et pionnière du modèle religieux marocain sous la conduite du Roi Mohammed VI, Amir Al Moumininn, pour le rayonnement de l’Islam authentique qui prône le vivre-ensemble et la coopération fructueuse.

« Chantre d’un Islam tolérant et modéré tout au long de son histoire? le Maroc a toujours été une terre de coexistence, de paix, de tolérance et d’interaction entre les Musulmans et les adeptes d’autres confessions », a fait savoir M.El Kadiri.

M. El Kadiri, également président du CEMEIA, a relevé que cette rencontre mondiale a convoqué le gotha d’Oulémas et de chercheurs d’horizons divers pour approfondir la réflexion autour des questions d’ordre spirituel et éthique, entre autres, et penser des solutions pour faire face aux défis inhérents une mondialisation sans cesse matérielle.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, M. Mouad El Jamai, du gouverneur de la province de Berkane, M. Mohamed Ali Habouha, du cheikh de la Tariqa Qadiriyya Boudchichiyya, M. Jamaleddine El Kadiri et plusieurs autres personnalités.

Le programme de cette année sera marqué par l’organisation de concours de récitation et de psalmodie du Saint Coran, des conférences portant sur plusieurs thématiques, notamment la dimension africaine du soufisme et le Forum des jeunes de la Tariqa, en plus d’un concours de poésie louangeant le Prophète.