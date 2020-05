Relance économique au Maroc: Trois questions à l’économiste Mohamed Chater

Au milieu des bouleversements tous azimuts entraînés par la crise sanitaire, le Maroc est appelé à esquisser les scénarios d’une reprise économique, mais aussi à poser les jalons d’un nouveau modèle économique tant souhaité.

Le Professeur de l’enseignement supérieur à l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA), Mohamed Chater, livre, dans une interview à la MAP, une réflexion sur ce sujet et propose quelques pistes de sortie de cette crise inédite.

1- Les effets du Covid-19 sur les différents secteurs de l’économie marocaine ne sont plus à démontrer, quelles devraient être les actions prioritaires pour faire redémarrer notre économie ?

Sortir du confinement et remettre un maximum possible de personnes au travail est prioritaire. Remettre les entreprises en marche, non pas pour le rebond économique mais simplement pour faire un diagnostic des dégâts. A l’évidence, le tissu des Très petites entreprises (TPE) et Petites et moyennes entreprises (PME) est plus ou moins détérioré par deux mois d’arrêt qui ont malmené sérieusement la trésorerie de ces entreprises. Il s’agit essentiellement de déterminer l’importance des interventions à effectuer.

Deux critères économiques sont souvent utilisés pour la problématique du choix de secteurs à prioriser. Comme il s’agit, dans la plupart des cas, des TPE et Très petites industries (TPI), le niveau de la valeur ajoutée et le degré de la compétitivité à l’export sont discriminants. Le soutien public à ces entreprises est une stratégie doublement gagnante. Leurs chances de rebondir sont meilleures et le niveau global de la compétitivité de l’économie marocaine s’améliore en même temps.

On peut ajouter aussi les start-ups qui se lancent sur des créneaux essentiels comme le réchauffement climatique ou la révolution digitale. Ce sont les entreprises de demain. Leur financement doit trouver une solution pérenne.

2- Comment le Maroc peut-il transformer cette crise liée à la pandémie de Covid-19 en opportunités pour un futur rebond économique ?

La santé est le domaine où l’action est impérieuse. La crise du Covid-19 l’a mis en valeur mais l’enjeu est de lui conserver cette valeur au-delà. La politique sanitaire doit devenir prioritaire.

L’émergence des compétences pendant la crise est une surprise heureuse. Il s’agit de préserver la genèse de ce type d’initiatives par une politique valorisante des compétences. En complément, la Recherche-Développement (R&D) est une stratégie gagnante qui monte en efficacité quand elle est implantée au niveau des entreprises-elles mêmes. L’histoire du processus qui a permis d’arriver à la production des respirateurs artificiels marocains démontre l’utilité de réunir les compétences de l’université et ceux de l’industrie sous l’égide des pouvoirs de tutelle.

Pour continuer sur cet élan, il est recommandé d’augmenter le budget de la R&D au niveau des finances publiques et trouver une voie de financement complémentaire par le secteur privé.

Il faut également cibler les projets à financer en fonction de leur apport innovant mais aussi de leur impact sur l’économie. Cela passe notamment par la motivation de la recherche universitaire en l’intégrant dans les projets porteurs, ainsi que par la valorisation du statut de chercheur.

La compétence marocaine existe. Il faut la laisser s’exprimer par la création d’un environnement favorable où la pesanteur bureaucratique est exclue.

3- D’après vous, que devrait être le Maroc de l’après Covid-19 ?

Un Maroc plus compétitif et acteur de l’innovation technologique. Un Maroc qui devrait valoriser encore davantage ses compétences, faire monter la production en valeur ajoutée et œuvrer pour l’amélioration du climat et des conditions de l’investissement. Le post-Covid devrait être, en effet, celui d’un Maroc plus inclusif dans ses choix fondamentaux et où la problématique du rendement qualitatif du système d’éducation est résolue.