RAM lance une nouvelle ligne reliant Casablanca à Toronto

Ainsi, à partir du 8 décembre 2024, la ligne directe Casablanca-Toronto sera opérée à raison de trois fréquences par semaine (mercredi, vendredi et dimanche), précise la compagnie dans un communiqué. Les vols seront programmés au départ de Casablanca à 16H45 (heure locale) pour une arrivée à Toronto à 19H25 (heure locale) alors que les vols retour quitteront Toronto à 21h30 (heure locale) pour un atterrissage à Casablanca à 10H50 (J+1), poursuit la même source. Par ailleurs, les vols seront opérés par des Boeing 787 Dreamliner, fait savoir Royal Air Maroc. Il s’agit de la deuxième ligne aérienne directe de la compagnie aérienne nationale au Canada, renforçant le réseau Amériques de RAM qui compte actuellement des vols directs reliant son Hub de Casablanca à Montréal, New York, Washington, Miami et Sao Paolo qui sera rétablie à partir du 07 décembre prochain.

« Le lancement à venir de la ligne Casablanca-Toronto vient en premier lieu répondre à la forte demande des Marocains installés au Canada, notamment dans l’Ontario », a souligné le Président Directeur Général de RAM, Hamid Addou, rapporte le communiqué. « Elle renforcera, de ce fait, l’offre importante existante de la compagnie qui dispose de la ligne historique Casablanca-Montréal depuis 1975 et qui opère aujourd’hui deux vols par jour. Ainsi, les vols sur Toronto et Montréal offriront encore plus de facilités et de confort à nos concitoyens vivant au Canada », a-t-il ajouté. Et de relever que cette nouvelle ligne s’inscrit dans les engagements de la compagnie dans le cadre du plan de développement signé avec le gouvernement en juillet 2023, ce qui contribuera, sans doute, au renforcement des relations économiques entre les deux pays ainsi qu’au rayonnement touristique de la destination Maroc.