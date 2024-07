Procès pénal de Trump: l’annonce de la sentence reportée au 18 septembre

« La date de sentence du 11 juillet est donc annulée », et « ajournée au 18 septembre si cela est toujours nécessaire », soit environ six semaines avant la date de la présidentielle américaine, le 5 novembre 2024, a écrit le juge Juan Merchan de New York.

Le magistrat, qui a présidé en avril et mai le procès de Trump, le premier au pénal pour un ancien président des Etats-Unis, a pris sa décision quelques heures après que le parquet de Manhattan s’est dit ouvert à un report.

Lundi, dans la foulée de la décision de la Cour suprême, les avocats de Trump avaient écrit au juge pour demander l’annulation du verdict historique prononcé le 30 mai par un jury à l’unanimité.