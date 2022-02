Premier vol inaugural Casablanca-Tel Aviv le 13 mars, à bord une importante délégation

Maintes fois reporté pour cause de pandémie de la Covid, ce premier vol inaugural de RAM à destination d’Israël donnera lieu à des rencontres et des entretiens de la délégation marocaine avec leurs homologues israéliens.

Composée de personnalités de différents horizons, la délégation est conduite par Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM).

La délégation marocaine doit séjourner en Israël du 13 au 16 mars, précisent nos sources.

Ce vol intervient à la veille de la visite de la ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Mme Orna Barbivai, les 23 et 24 février au Maroc, indique-t-on de mêmes sources.

Mme Orna Barbivai aura des entretiens à Rabat avec notamment son homologue marocaine, Mme Nadia Fettah-Alaoui, et se rendra à Casablanca et Marrakech.

En octobre 2021, la CGEM et la Israeli Employers and Business Organization (patronat israélien) avaient organisé un webinaire de présentation des opportunités commerciales et d’investissement.

“Notre collaboration peut s’élargir à plusieurs secteurs d’intérêt commun identifiés tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, l’eau, l’industrie, le tourisme, l’éducation, les nouvelles technologies, l’innovation”, avait alors souligné Steve O’hana, président du Conseil d’affaires Maroc-Israël.

En décembre 2020, Le Maroc et Israël ont officiellement rétabli leurs relations.