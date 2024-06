Paris : Maghreb des livres 2024, les lettres marocaines à l’honneur

Le « Maghreb des livres » a fêté ses 30 ans les 1 et 2 juin 2024 avec une belle participation marocaine. Cet événement culturel parisien annuel a mis en avant une trentaine d’auteurs marocains d’ici et d’ailleurs. Organisé par l’association « Coup de Soleil » en partenariat avec la ville de Paris et le soutien du Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME).

« Les Lettres marocaines » sont à l’honneur lors de cette édition. Les débats ont été axés sur des thèmes variés. « Réforme de la Modawana au Maroc », « Culture et sciences », « Survivre en exil » ou encore « Le débarquement de l’Armée d’Afrique (août 1944) », « Littérature au féminin », « Architectures du Maghreb », « Ecrivaines du Maroc », autant de sujets débattus lors de ce carrefour culturel.

Le temps d’un week-end, le Maghreb des livres s’est livré ainsi à travers les mots, les idées, les images, les toiles d’artistes à des échanges loin des simplismes ambiants.

Alors que la France commémore le 80ème anniversaire du débarquement en Normandie, un débat a réuni Mostafa Bouaziz, Driss El Yazami, Aïssa Kadri et Danièle Maoudj Le sujet : « le débarquement en Provence de l’armée d’Afrique le 15 août 1944 » L’engagement des soldats africains, notamment marocains et algériens, les tensions géopolitiques de l’époque, les complexités de la situation politique ont été abordés avec une rigueur historique et une attention particulière.

Face à un public, nombreux et captivé, la table ronde a mis en lumière l’importance de revisiter et de comprendre le rôle joué par l’armée d’Afrique dans la libération de l’Europe, une présence encore relativement méconnue, et un événement qui continue de susciter réflexion et débat.

Cette 30ème édition a rendu hommage à deux grandes figures littéraires : Abdelwahab Meddeb, écrivain tunisien, et Nicole de Pontcharra, écrivaine française d’origine russe.

L’association culturelle « Coup de Soleil », a été créée en 1985 par un groupe d’amis, vivant en France et au Maghreb. Leurs objectifs étaient de dialoguer et mener des réflexions sur les réalités sociologiques et culturelles de l’immigration maghrébines et les mémoires plurielles partagées. Leur arme, l’action culturelle pour lutter contre les discriminations et leur outil la culture et la solidarité. Et une boussole, tout ce que la France doit aux pays du Maghreb.

A la demande de ses deux amis vivant au Maroc, le fondateur de « Coup de Soleil » créa en 1994 le Maghreb des Livres. La libraire franco-marocaine de Casablanca Marie-Louise Belarbi et le grand écrivain algérien Rachid Mimouni qui venait de quitter son pays natal pour échapper aux menaces des islamistes pendant la « décennie noire ». Menacé de mort, il s’installe en 1993, avec sa famille à Tanger, où il tiendra pendant deux ans sur la radio Medi 1 des chroniques hebdomadaires sur l’actualité politique et la dérive du monde.

D’abord accueilli dans des mairies d’arrondissement, l’événement prend une nouvelle dimension en 2001 quand Bertrand Delanoë, élu à la mairie de Paris, propose de l’accueillir au sein même de l’Hôtel de ville. Depuis, les éditions du Maghreb des livres s’ouvrent sur un public plus large.

Les actions de l’association Coup de soleil, s’articulent autour l’histoire, la culture et l’actualité du Maghreb. Son orientation principale est de renforcer les liens entre les peuples du Maghreb et de mettre en lumière les apports multiples de leurs cultures à la société françaises.