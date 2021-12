Panama: Le Maroc à l’honneur lors de la célébration de la fête juive de Hanouka

Prenant part à cet événement, l’ambassadeur du Maroc au Panama, Oumama Aouad, a été invitée à allumer la bougie de la Paix en hommage au rôle et à la contribution du Royaume à l’instauration de la paix dans le monde, et notamment dans la région du Moyen Orient.

Le Grand Rabbin David Perets, d’origine marocaine, officiait en tant que représentant de la communauté hébraïque au Panama, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume.

Cette cérémonie, organisée par l’ambassade d’Israël à Panama City, et présidée par son ambassadeur, Itai Bardov, s’est déroulée en présence de personnalités du monde politique et diplomatique, dont la ministre panaméenne des Affaires étrangères, Erika Mouynès, ainsi que le ministre du Développement agricole, le président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, ainsi que des magistrats de la Cour Suprême.

De nombreux membres de ladite communauté, d’ascendance marocaine, ont tenu à exprimer leur joie et leur fierté de voir le pays de leurs origines honoré pour son rôle historique et toujours actif de pont entre les peuples, au-delà des appartenances religieuses et des différences ethniques, précise le communiqué, ajoutant que les intervenants ont salué le rôle pionnier de la monarchie marocaine dans la préservation de la coexistence pacifique des différentes communautés religieuses.

Cette cérémonie a été relayée par la presse écrite et audiovisuelle panaméenne qui n’a pas manqué de relever la reconnaissance faite au Maroc pour sa traditionnelle vocation de paix et de concorde et son leadership dans le processus de paix au Moyen Orient, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, conclut le communiqué.