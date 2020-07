Omar Radi placé en détention préventive pour atteinte à la pudeur et viol

Le procureur général du Roi près la Cours d’appel de Casablanca a annoncé, mercredi, que le juge d’instruction a ordonné la mise en détention préventive du journaliste Omar Radi, suite à l’interrogatoire préliminaire, en vue de poursuivre l’enquête concernant les accusations qui pèsent sur lui dans deux affaires relatives à l’attentat à la pudeur avec violence et viol et à la réception de fonds étrangers dans le dessein de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État et d’entreprendre des contacts avec des agents de pays étrangers en vue de nuire à la situation diplomatique du Maroc.

Dans un communiqué, le procureur général du Roi relève que suite à une plainte déposée par une citoyenne et sur la base de l’enquête menée par les services de la police judiciaire de la Gendarmerie Royale à Casablanca, le parquet général a déféré M. Omar Radi devant le juge d’instruction près la Cours d’appel de Casablanca en vue d’enquêter sur deux présumés délits relatifs à l’attentat à la pudeur avec violence et viol, lesquels délits sont stipulés dans les articles 485 et 486 du Code pénal.

Dans le cadre de l’enquête déjà annoncée par le parquet dans son communiqué du 24 juin 2020 et suite aux résultats de cette enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire, le parquet compétent a également demandé d’effectuer une enquête avec le mis en cause au sujet de la réception de fonds de parties étrangères en vue de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État et de mener des contacts avec des agents de pays étrangers pour nuire à la situation diplomatique du Maroc, deux délits qui figurent dans les articles 191 et 206 du Code pénal, conclut le communiqué.