Mouhcine Naourach anime une Nuit soufie envoûtante au Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde

Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde a offert une soirée mémorable mardi soir au Jardin de Jnan Sbil, au cours de laquelle le public a été enchanté par une nuit soufie de la Tariqa Tijaniya de l’Ensemble national du Samaâ et Madih.

Durant plus d’une heure et demie, le groupe, sous la direction du Maître Mouhcine Naourach et constitué de douze membres, a enchanté un public conquis venu en nombre assister à cette représentation de chants et de poèmes en l’honneur du Prophète Sidna Mohammed et de la Gloire du Très-Haut.

Les membres du groupe ont interprété divers chants soufis, incluant la célèbre qasida « Al-Burda » de l’imam Al Boussairi, ainsi que « Al Hamziya », suscitant une forte réaction et une profonde émotion parmi les spectateurs.

Considérée comme un élément essentiel du patrimoine musical marocain, la Tariqa Tijaniya met en avant les amdahs soufis en les fusionnant avec les rythmes traditionnels du Maroc afin d’assurer leur transmission aux futures générations. Fondée au XVIIIe siècle par Sidi Ahmed Tijani, cette confrérie soufie joue un rôle crucial dans le paysage spirituel et culturel du Maroc et au-delà. Le mausolée de Sidi Ahmed Tijani, situé à Fès, acceuille des milliers de pèlerins chaque année, ce qui témoigne de l’importance de cette culture au sein du monde musulman.

C’est sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI que se tient la 27ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde du 24 mai au 1er juin, avec pour thème « La Quête de l’Esprit Al-Andalus ». Cette année, l’Espagne est mise à l’honneur en tant qu’invitée spéciale, mettant en avant les liens historiques et culturels entre l’Espagne et le Maroc.

Au cours des précédents jours, les spectateurs ont eu la possibilité d’assister à des représentations remarquables telles que « Zyriab ou la 5ème corde », qui a captivé l’auditoire par son vibrant hommage à l’héritage musical andalou, ainsi que la prestation inspirante de l’artiste de renommée mondiale, Sami Yusuf, qui a brillamment combiné musique spirituelle et mélodies contemporaines.

Les prochains jours réservent également des instants musicaux remarquables, en particulier grâce à la prestation du grand guitariste Vicente Amigo. Reconnu pour son expertise inégalée dans le domaine du flamenco, Vicente Amigo captivera sans aucun doute l’auditoire avec ses morceaux virtuoses et ses interprétations passionnées, démontrant ainsi la qualité et la variété du festival.

Le festival, largement considéré comme l’un des événements culturels majeurs à l’échelle mondiale, symbolise l’idéal de cohabitation, de communication et de tolérance. Cette commémoration du patrimoine musical et spirituel met en lumière la richesse des échanges culturels entre les différentes régions de la Méditerranée, soulignant ainsi le rôle essentiel de la musique en tant que moyen de promouvoir la paix et le rapprochement entre les nations.

Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde demeure une plateforme internationale prestigieuse consacrée à la promotion du dialogue interculturel, à la préservation des traditions et de l’héritage spirituel, tout en offrant de nouvelles perspectives pour les générations à venir.