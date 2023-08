Mondial féminin 2023 : la sélection marocaine a bien réussi sa Coupe du monde (Pedros)

La sélection nationale féminine, éliminée mardi par la France (0-4) en huitièmes de finale du Mondial féminin de la FIFA, qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande, a bien réussi sa coupe du monde, a affirmé l’entraineur de l’équipe féminine de l’AS FAR, Mohammed Amine Alioua.

« Nous devons être fiers du parcours des Lionnes de l’Atlas lors de cette Coupe du monde, en dépit des défaites face à l’Allemagne et la France », a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, à l’issue du match ayant opposé la sélection marocaine à son homologue française.

« Les joueuses marocaines ont honoré le maillot national, dans la mesure où leur première participation dans cette grand-messe du football mondial a été couronnée par une qualification historique en huitièmes de finale, qui est un exploit en soi », a-t-il mis en avant.

Face à l’Allemagne et la France, a-t-il relevé, les joueuses marocaines avaient affaire à des équipes de calibre mondial et ayant des traditions dans cette compétition, estimant que l’équipe nationale n’était pas prête à 100 pc lors de ces deux matches.

A l’opposé, a-t-il poursuivi, les Lionnes de l’Atlas se sont révoltées, notamment sur le plan psychologique, face à la Corée du Sud et la Colombie et ont fait montre d’une force de caractère et de rage de vaincre.

Formulant le souhait de voir la sélection féminine marocaine réaliser d’autres exploits dans l’avenir, il a appelé les différents intervenants dans le football féminin à travailler d’arrache-pied en vue de promouvoir cette discipline.

Le Maroc, première nation arabe à disputer le Mondial féminin et à atteindre le 2è tour, a forcé le respect lors de ce rendez-vous planétaire, après avoir tenu tête à des sélections aguerries à ces joutes.