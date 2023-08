Mondial féminin 2023: accueil festif pour les Lionnes de l’Atlas

Une ambiance festive a régné aux alentours de l’aéroport Mohammed V, pour célébrer le parcours brillant de l’équipe nationale au Mondial féminin.

Des citoyens, enfants, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, ont afflué vers l’aéroport Mohammed V pour saluer les joueuses qui ont fait leur fierté lors de cet événement sportif planétaire, en se qualifiant au deuxième tour dès leur première participation à un Mondial.

Au moment de sortir de l’aéroport, les joueuses ont eu droit à un bain de foule spontané: sollicitées de toutes parts par les fans, pour un selfie immortalisant l’instant, ou pour adresser des mots d’encouragement et de félicitations, dans un moment de communion qui en dit long sur la passion et l’émotion que la sélection nationale a suscitée parmi les Marocains.

A son arrivée à l’aéroport, la délégation marocaine a été accueillie par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et des membres du comité directeur de la Fédération.

Le Maroc, première nation arabe à disputer le Mondial féminin et à atteindre le 2è tour, a forcé le respect lors de ce rendez-vous planétaire, après avoir tenu tête à des sélections aguerries à ces joutes.

Grâce à deux victoires d’affilée contre la Corée du Sud et la Colombie, respectivement finalistes de la Coupe d’Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont obtenu six points en trois matches, pour se qualifier en huitièmes de finale en tant que deuxièmes du groupe H, derrière la Colombie.

Pour sa première participation à cette grand-messe footballistique, le Maroc est allé au-delà des attentes, marquant les esprits pour son baptême du feu mondial avec une qualification historique au 2ème tour. Malgré l’élimination contre la France, les joueuses de Reynald Pedros ont impressionné par leur courage, leur combativité et leur force de caractère.

Cet essor remarquable du football féminin national témoigne de la Haute Sollicitude du Roi Mohammed VI envers le sport en général et le football en particulier.

Les prouesses du football féminin marocain sont aussi le fruit d’un travail de longue haleine entamé depuis des années et des actions menées par la Fédération Royale Marocaine de Football, conformément à la Vision éclairée du Souverain, au profit des joueuses pour qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes.