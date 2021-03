Mise en échec d’une opération d’envergure de trafic international de drogue à Mehdia : Saisie de près de 7 tonnes de chira

Une opération sécuritaire conjointe menée par la Brigade nationale de la police judiciaire et les patrouilles maritimes relevant de la Gendarmerie Royale et de la Marine Royale, à la lumière d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis de mettre en échec une opération d’envergure de trafic international de drogue par voies maritimes et de saisir près de sept tonnes de chira.

Cette opération de qualité conjointe a été menée aux premières heures de ce vendredi, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que les informations précises fournies par les services de la DGST ont révélé l’implication de marins opérant sur un bateau de pêche côtière dans une tentative de trafic de tonnes de chira, ce qui a nécessité la coordination des efforts sur le terrain et l’intervention des patrouilles de la Gendarmerie Royale maritime et de la Marine Royale, qui ont intercepté le bateau à 54 km au large de Mehdia (Maroc), à Kénitra.

Les sept personnes arrêtées à bord de ce bateau sont soupçonnées de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue, alors que les perquisitions ont permis la saisie de dizaines de ballots de drogue d’un poids total d’environ 7 tonnes de chira, desquels les suspects ont tenté de se débarrasser en jetant une partie de la drogue dans le large, précise la DGSN.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les ramifications transfrontalières et ses éventuels liens avec des réseaux de trafic international de drogue, selon la même source.

Les recherches et fouilles se poursuivent dans la perspective d’annoncer l’ensemble des résultats obtenus après achèvement de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut la DGSN.