Mauritanie : Mokhtar Ould Diay nommé Premier ministre

La nomination de M. Ould Diay à ce poste intervient après que l’ancien Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud avait présenté vendredi la démission de son gouvernement au président mauritanien M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Mokhtar Ould Diay occupait avant le poste de directeur de cabinet de M. El Ghazouani, qui a remporté dès le premier tour la présidentielle du 30 juin avec 56,12% des voix.

Le nouveau Premier ministre a également occupé plusieurs postes dont ministre des Finances en 2015 et ministre de l’Économie et des finances (2016-2019). Il a été aussi directeur général de la Société nationale industrielle et minière (SNIM) durant la période 2019-2021.