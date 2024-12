Maroc/Secteur aérospatial : lancement des travaux de la nouvelle usine de Trelleborg

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que cette usine introduit une nouvelle capacité qui accélérera considérablement l’intégration du Royaume dans la chaîne d’approvisionnement aérospatiale mondiale et permettra d’améliorer la compétitivité des fournisseurs locaux et de créer des emplois hautement qualifiés. « Cet investissement marque un moment historique dans l’ouverture du marché marocain aux entreprises aérospatiales suédoises et une étape clé dans notre collaboration avec Boeing, en renforçant le sourcing de l’avionneur auprès des acteurs aéronautiques locaux », a-t-il poursuivi. Et d’ajouter que cet accueil constitue une étape importante pour la transformation de l’industrie marocaine et confirme le positionnement du Royaume comme une plateforme compétitive au service de la région, notant que le Maroc reste ouvert et disposé à accueillir les investissements dans son secteur industriel.

Pour sa part, le président de la Business Unit Aerospace de Trelleborg, Gordon Roper, a mis en avant l’importance de cette usine pour le développement du secteur aéronautique au Maroc affirmant que Trelleborg mise sur le savoir-faire local pour répondre aux exigences croissantes du marché international. « La demande mondiale pour de nouveaux avions atteint des niveaux sans précédent », a-t-il fait remarquer, estimant que « face aux objectifs de zéro carbone, au renouvellement des flottes anciennes par des modèles plus économes en carburant et à la croissance du commerce mondial et du tourisme, l’industrie aura besoin d’environ 45.000 nouveaux avions d’ici 2030″. Cette évolution exerce une pression considérable sur l’ensemble des fournisseurs, d’où la nécessité d’accroître les capacités, a-t-il dit, notant que la pose symbolique de la première pierre de cette nouvelle usine à Casablanca marque une étape clé pour Trelleborg Aerospace ». Ce projet incarne un véritable effort collectif visant à renforcer l’écosystème aérospatial marocain et à en faire un modèle de réussite, a affirmé M. Roper, ajoutant que ce qui impressionne particulièrement est la qualité des ressources disponibles dans le pays, ainsi que les initiatives qui facilitent l’implantation rapide des entreprises et le développement de leurs capacités de production.

De son côté, le président de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi, a souligné que le Maroc dispose d’atouts compétitifs uniques grâce à ses ressources naturelles, notamment l’abondance du soleil, du vent et des terres disponibles dans le Sahara, des éléments rares à réunir ailleurs. Il a en outre relevé que l’OCP représente un modèle à suivre en matière de gestion responsable des ressources hydriques, en exploitant des solutions innovantes comme le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées. M. Benbrahim El Andaloussi a toutefois indiqué que des défis persistent, notamment dans la gestion des déchets et le recyclage, où le taux national reste encore inférieur aux objectifs fixés ajoutant que la mise en place d’une économie circulaire est essentielle pour le Maroc afin de renforcer sa souveraineté énergétique et sa durabilité.

Fondé en 1905 en Suède, Trelleborg est le leader mondial des solutions polymères avec un chiffre d’affaires (CA) de 2,99 milliards d’euros en 2023. Présent dans plus de 40 pays et employant plus de 15.600 personnes, le groupe opère dans plusieurs secteurs clés, dont l’industrie générale (65% du CA), l’automobile (16% du CA), l’aérospatiale (10% du CA) et le médical (9% du CA).

Au Maroc, Trelleborg dispose d’une unité industrielle à Kénitra dédiée au secteur automobile.