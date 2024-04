Maroc/Saint-Christophe-et-Niévès: vers une Feuille de route de coopération de nouvelle génération 2024-2026

Le Royaume du Maroc et la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès ont exprimé, mercredi à Rabat, leur plein engagement à consolider et à élargir le champ de leur coopération, exprimant leur volonté de conclure une Feuille de route de coopération de nouvelle génération pour les trois prochaines années (2024-2026).

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l’Industrie, du Commerce et de la Consommation, du Développement économique et de l’Investissement de Saint-Christophe-et-Niévès, Denzil Llewellyn Douglas, les deux parties ont également exprimé leur volonté d’approfondir et de consolider davantage leur coopération par l’échange d’expériences et d’expertises dans différents domaines d’intérêt commun.

MM. Bourita et Douglas, qui ont hautement salué le niveau actuel des relations entre les deux pays, ont discuté de plusieurs questions en lien avec l’état actuel et les perspectives d’élargissement de la coopération bilatérale afin de répondre aux aspirations et ambitions des deux pays amis.

Dans ce sens, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès a salué le programme de coopération lancé par le Royaume du Maroc depuis 2013 dans le domaine de l’agriculture à travers la fourniture d’engrais qui ont grandement profité aux agriculteurs des pays membres de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale, ainsi que dans les secteurs de la santé et du tourisme et en matière de développement des ressources humaines.

Pour sa part, M. Bourita a salué les résultats des élections tenues le 5 août 2022 à Saint-Christophe-et-Niévès, qui font partie intégrante du maintien de la bonne gouvernance, de la prospérité et de la stabilité dans la sous-région de la Caraïbe orientale, précise le communiqué conjoint.