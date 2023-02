Maroc : l’ONMT ouvre de nouvelles lignes aériennes pour la saison estivale 2023

Dans le cadre de promouvoir le secteur du tourisme et afin de bénéficier de l’afflux des touristes étrangers au Maroc suite à l’exploit historique de l’équipe nationale marocaine lors de la finale de la Coupe du monde 2022, “l’ONMT continue de déployer davantage d’efforts auprès des prescripteurs de voyages et des compagnies aériennes nationales et internationales pour augmenter le nombre de touristes à destination du Maroc”, indique l’Office dans un communiqué.

Ainsi, l’Office a annoncé un programme élargi qui concerne 8 destinations marocaines et promet d’accompagner les destinations touristiques pour préparer une saison estivale unique. Cela se traduit notamment par l’ouverture de 35 nouvelles lignes avec 10 compagnies aériennes pour la saison estivale 2023, précise la même source.

A cet égard, Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, cité dans le communiqué, a déclaré : “Comme vous le savez, le transport aérien est un levier pour le développement du secteur touristique. Pour l’Office, il semblait nécessaire de contribuer à la création de nouvelles lignes aériennes reliant le Maroc au reste des pays du monde afin de renforcer la bonne réputation dont jouit notre pays, en œuvrant pour assurer une liaison intensive des destinations marocaines avec les marchés émetteurs de touristes vers le Royaume”.

Ce sont 8 destinations marocaines qui sont concernées par ce vaste et amitieux programme, rappelle l’Office, citant Agadir, Essaouira, Fe s, Marrakech, Nador, Ouarzazate, Rabat et Tanger.

Quant aux nouvelles lignes aériennes, elles concernent 9 marchés émetteurs : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. 10 compagnies aériennes effectueront ces nouvelles lignes, point à point : Aegean Airlines, Air Arabia Maroc, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings Discover, Luxair, Ryanair, TUIfly Belgium, Volotea et Vueling, relève le communiqué, notant que toutes les délégations de l’ONMT à l’étranger ont été mobilisées à cet effet, dans le but d’obtenir les résultats escomptés de cette démarche.

Le communiqué cite ainsi 4 nouvelles lignes aériennes pour la ville d’Agadir la relieront à Strasbourg et Lisbonne avec Ryanair; à Frankfurt avec Eurowings Discover et à Glasgow avec EasyJet ;

Il s’agit également de 4 nouvelles lignes aériennes pour Essaouira la relieront à Bordeaux avec EasyJet; aux îles Canaries avec Binter, à Londres avec Ryanair et à Barcelone avec Vueling ;

L’office fait aussi état de 4 nouvelles lignes aériennes pour Fès la relieront à Alicante et à Palma de Mallorca avec Ryanair, à Duesseldorf avec Air Arabia Maroc et à Clermont-Ferrand avec Ryanair ; 7 nouvelles lignes aériennes pour Marrakech la relieront à Nantes avec Volotea, à Paris avec Vueling, à Franckfurt avec Eurowings Discover et avec Ryanair ; à Athènes avec Agean, au Luxembourg avec Luxair, à Amsterdam et à Lisbonne avec EasyJet; à Girona et Palma de Mallorca avec Ryanair et, enfin, à Bilbao avec Volotea et avec Vueling.

Deux nouvelles lignes aériennes pour Nador, qui la relieront à Toulouse et à Palma de Mallorca avec Ryanair ; 2 nouvelles lignes aériennes pour Ouarzazate qui sera relié à Barcelone et à Londres avec Ryanair.

Trois nouvelles lignes pour Rabat qui sera relié à Bruxelles avec TUIfly Belgium et à Toulouse et à Madrid avec Ryanair et 4 nouvelles lignes pour Tanger qui sera relié à Montpellier, à Cologne, à Palma de Mallorca et aux Îles Canaries avec Air Arabia Maroc.

A travers cette opération, l’ONMT poursuit sa mission principale en termes de promotion et de commercialisation de la marque touristique marocaine et émet des signes forts qui le qualifieront inévitablement à gagner davantage la confiance des professionnels du tourisme et des différentes destinations internationales pour une saison réussie, dont les prémices commencent désormais à se profiler à l’horizon, conclut le communiqué.