Maroc: l’ONMT lance l’opération Welcome Back

Mardi 15 juin 2021, jour de la réouverture du ciel marocain, l’Office National Marocain du Tourisme a tenu à accueillir les premiers touristes et Marocains du monde qui reviennent au pays. Une opération “Welcome Back” pour marquer la reprise effective de l’activité touristique internationale.

Cette réouverture est un moment important et porteur d’espoir pour tous les professionnels du tourisme qui attendaient cet événement avec impatience du fait de l’impact de la pandémie du Coronavirus.

Touristes internationaux, diaspora marocaine, mais aussi quelques stars internationales ont ainsi été reçus par une Team Maroc composée de Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, de responsables de la Confédération Nationale du Tourisme et du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech-Safi.

L’ONMT a également souhaité teinter cette opération « Welcome Back » d’une note hautement symbolique en faisant participer tous les métiers du secteur. Concierges d’hôtel, réceptionnistes, agents de voyage, femmes de chambre… les corps de métier de l’ensemble de la chaine de valeur touristique étaient également là, en uniforme, pour accueillir ce premier vol.

Une haie d’honneur sur tapis rouge a ainsi été organisée à la descente de l’avion avec tous ces acteurs qui sont en première ligne au service des touristes tout au long de leur séjour. Au bout de cette haie d’honneur, une porte en bois sculptée a été apposée pour symboliser leur entrée dans le Royaume chérifien du Maroc.

“Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs qui viennent visiter notre beau pays. Cette cérémonie est notre manière de célébrer symboliquement l’aboutissement de tous les efforts déployés par les autorités nationales et les acteurs du tourisme pour la relance et la redynamisation du secteur touristique”, a souligné Adel El Fakir.

“Pour nous, cette cérémonie confirme également que le Maroc est prêt à recevoir ses visiteurs dans les meilleures conditions. L’ensemble du secteur dans toutes ses composantes est mobilisé”, a-t-il ajouté.

Avec cette opération, l’ONMT marque officiellement l’ouverture de la saison touristique estivale et concrétise symboliquement les semaines et mois de travail acharné afin de garantir la programmation du Maroc en tant que destination mondiale dans les programmes de ses partenaires Tours opérateurs et compagnies aériennes nationaux et internationaux.