Maroc: le PAM veut participer à la coalition gouvernementale

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a fait par de sa disposition à servir l’intérêt général depuis toutes les positions, et précisé qu’il n’a pas tracé de lignes rouges, indique un communiqué du bureau politique du parti, publié au terme d’une réunion, sous la présidence du secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi.

le PAM a gagné 86 sièges, soit 16 sièges de moins qu’en 2016, alors que le son rival direct le RNI est sorti grand vainqueur avec 102 sièges.

Pendant la campagne électorale, les déclarations à l’AFP de Abdellatif Ouahbi, dans lesquelles il avait accusé le RNI “d’inonder la scène politique avec de l’argent” ont été jugées par le RNI comme “un comportement irresponsable qui porte atteinte à la crédibilité des prochaines élections dans leur intégralité”.

“L’image du Royaume, son rayonnement régional et international et les acquis démocratiques du pays, pourraient en être entachés, selon le communiqué du RNI

Le RNI avait également jugé ces accusations “calomnieuses et mal intentionnées”» et voit en elles un signe de “confusion et la détresse de M. Ouahbi devant la position bien établie du RNI auprès de larges catégories de citoyens”.

Les membres du bureau politique ont notamment réitéré ” les appels exprimés par le parti depuis le 4e congrès tenu en février 2020, qui consistent à abandonner les lignes rouges”, tout en soulignant l’importance du respect du programme électoral du parti, de ses grandes orientations et de ses principes démocratiques modernistes”.

Les membres du Bureau politique ont appelé l’ensemble des élus du parti à assurer l’implication de toutes les forces politiques dans la gestion de la proximité, et à veiller à ce qu’aucune partie politique ne soit exclue de la gestion.

Le bureau politique du PAM a également décidé de tenir une session extraordinaire du Conseil national en urgence, dont le lieu, la date et la forme seront annoncés prochainement, en vue d’impliquer les membres du Conseil dans les derniers développements et la prise de décision concernant le positionnement du parti dans les choix politiques futurs.

