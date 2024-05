Maroc : la DGSN lance la nouvelle plateforme « E-Blagh » pour la lutte contre la cybercriminalité

Développée par des cadres et experts de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, cette plateforme vise à associer les utilisateurs d’internet à la lutte contre la criminalité numérique, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Laila Zouine, Commissaire principale, cheffe du service des preuves pénales et de la photographie à la direction centrale de la police judiciaire à la DGSN.

Les utilisateurs d’internet peuvent désormais signaler tout contenu illicite diffusé sur internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu’ils soient victimes dudit contenu ou en prennent connaissance, tels que l’escroquerie en ligne, l’exploitation sexuelle des enfants, la sextorsion, le terrorisme ou l’apologie du terrorisme, l’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence, ou les menaces de commettre des crimes, entre autres, a souligné Mme Zouine, également responsable du stand de la cybercriminalité à ces JPO.

Ledit stand a pour objectif de sensibiliser les visiteurs aux différentes formes de cybercriminalité, ainsi qu’aux moyens de les prévenir, à travers divers ateliers et des dépliants d’information et de conscientisation.

A rappeler que le coup d’envoi de la 5ème édition des JPO de la DGSN a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème « La sûreté nationale : citoyenneté et solidarité ».

Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.