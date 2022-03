Maroc-Italie: signature d’un accord de jumelage entre Dakhla et Crotone

Signée par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah et le maire de Crotone, Vincenzo Voce, “cet accord s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération décentralisée des communes marocaines et du partenariat stratégique signé entre le Royaume et l’Italie en 2019”, a affirmé l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla, lors de la cérémonie de signature.

“Cette convention ouvre des perspectives prometteuses de coopération entre les deux villes dans les différents secteurs, notamment l’agro-industrie, le tourisme et les énergies renouvelables”, a expliqué le diplomate.

M.Balla a saisi l’occasion pour mettre en avant les atouts de Dakhla, en l’occurrence les projets structurants menés sous la conduite du Roi Mohammed VI et le climat des affaires favorable, relevant que la ville s’érige désormais en pôle d’attractivité économique, de dialogue interculturel et de référence en matière de développement durable.

Pour sa part, le président du Conseil communal de Dakhla a fait part de sa ferme volonté d’établir des relations amicales et mutuellement bénéfiques avec la ville italienne dans tous les secteurs d’intérêt commun, soulignant que la commune de Dakhla est consciente de l’impact que pourrait avoir un tel élan de coopération et de partenariat et s’engage avec toutes ses potentialités et ses atouts à œuvrer pour la réussite de ce jumelage.

Cet accord offrira à la ville de Dakhla un rayonnement à l’international et des perspectives de partenariat pouvant contribuer positivement à son essor économique et social.

Les municipalités jumelées s’engagent à favoriser tout type de relations réciproques, en définissant les activités appropriées telles que la coopération commerciale, le patrimoine culturel, le tourisme, la protection de l’environnement et la promotion du sport et le secteur associatif.

La commune de Dakhla et la ville de Crotone contribueront ainsi à faire connaître la culture des deux pays et à approfondir la coopération dans divers domaines, en plus du partage d’expertises et du renforcement des échanges.

Outre le consul général du Maroc à Naples, Abdelkader Naji, une délégation marocaine composée du président du conseil régional de Dakhla, Hammia Mohamed Salem et le président de la Chambre de commerce, de l’industrie et des services de la région de Dakhla, Jamal Boussif, a pris part à la cérémonie de signature.