Maroc/Afrique : un volume d’échanges commerciaux de près de 52,7 MMDH en 2023 (M. Hjira).

En réponse à une question orale sur « le renforcement des échanges commerciaux avec les pays africains », M. Hjira a fait savoir que les exportations marocaines vers les marchés africains ont atteint environ 32,7 MMDH en 2023, enregistrant une croissance de 100% par rapport à 2013.

Ce taux dépasse largement celui des exportations marocaines vers les autres marchés mondiaux, a-t-il poursuivi, notant que ces exportations se composent principalement d’engrais, de poissons, de voitures, de câbles automobiles et de produits alimentaires. Concernant les importations en provenance des pays africains, elles ont atteint environ 20 MMDH en 2023, et sont principalement constituées de charbon, de dattes et de matériaux plastiques, a-t-il ajouté.

M. Hjira a également indiqué qu’une étude réalisée par le ministère a révélé que le Royaume dispose de capacités exportatrices supplémentaires pouvant atteindre 120 MMDH, dont 10% (soit 12 MMDH) seraient destinés au continent africain, précisant que cette capacité exportatrice concerne des secteurs prioritaires tels que l’industrie automobile, l’agroalimentaire, le textile et l’habillement, ainsi que les industries mécaniques, couvrant environ 200 produits et 1.200 marchés.

S’agissant des obstacles à l’expansion sur les marchés africains, M. Hjira a souligné un manque de transports entre le Maroc et plusieurs pays du continent, notant qu’un premier itinéraire maritime reliant Agadir à Dakar sera bientôt lancé, avant d’être étendu vers d’autres pays africains par voie terrestre.

Il a, en outre, mis en exergue la possibilité d’offrir aux exportateurs marocains un accès à une plateforme en ligne regroupant toutes les informations sur les marchés africains et les produits pouvant y être exportés.

Dans ce contexte, M. Hjira a relevé l’importance de tirer parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine, qui regroupe 53 pays, dont le Maroc, et près de 1,3 milliard de consommateurs, renforçant ainsi les perspectives d’augmentation et de diversification des exportations du Royaume vers ce vaste marché.