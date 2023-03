Lutte anti-terroriste : Le Maroc joue un “rôle important” et ”incontournable” aux stratégies européenne et occidentale (expert français)

Ces dernières arrestations et d’autres opérées bien avant témoignent de la “forte” mobilisation des forces de sécurité marocaine, depuis plusieurs années, dans le but de concourir à sécuriser le Maghreb et le Sahel par une coordination des moyens sur l’ensemble du territoire du Royaume, a souligné M. Besnard dans une déclaration à la MAP.

Selon lui, la création du Bureau Central des Investigations Judiciaires (BCIJ) en 2015, le renforcement de la coopération internationale, notamment avec l’Espagne, et l’importance donnée aux Droits de l’homme dans la Constitution de 2011 concourent à un climat propice à la réussite d’opérations très sensibles comme celle de lutte contre le terrorisme.

L’Islam marocain, modéré et ouvert, fort de la centralité de l’Institution de la Commanderie des croyants, constitue un “rempart intellectuel très efficace contre les discours radicaux”, a-t-il relevé.

‘’La menace terroriste est loin d’être jugulée dans le monde, notamment en Afrique et il est même probable que l’on assiste à son extension’’, a prévenu l’expert français, faisant valoir que le rôle du Maroc dans la stabilité de la région est “destiné à s’accroître dans les prochaines années pour prévenir les risques de contagion dans le Maghreb”.

Les services de sécurité marocains ont opéré, ces jours-ci, des arrestations de trois extrémistes affiliés à Daech, pour leur implication présumée dans un homicide volontaire dans le cadre d’un projet terroriste dont a été victime un policier lors de l’exercice de ses fonctions, et d’un autre, à Safi, pour son implication présumée dans l’exécution d’un plan terroriste, dans le cadre d’un projet individuel visant à porter gravement atteinte à l’ordre public. Des opérations qui ont permis, encore une fois, de mettre en valeur la stratégie holistique mise en œuvre par le Maroc pour lutter contre le fléau du terrorisme et de l’extrémisme violent.