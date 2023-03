Législative partielle: Nicolas Oufkir veut s’engager à 100% pour les Français de l’étranger de la 9e circonscription

Après l’invalidation par le Conseil constitutionnel de l’élection du député de la de la neuvième circonscription des Français de l’étranger Karim Ben Cheikh, une élection législative partielle est prévue les 2 et 16 avril 2023 dans cette circonscription qui s’étend du Maroc à la Tunisie et au sud, jusqu’à la Côte d’Ivoire. Plusieurs candidats se sont déclarés, dont le député sortant, l’ancien élu M’Jid El Guerrab, la macroniste Caroline Traverse et Nicolas Oufkir.

Engagé sous l’étiquette du parti Le Pouvoir Citoyen, Nicolas Oufkir, né il y a 38 ans au Maroc, est entrepreneur et professeur spécialiste des politiques publiques et internationales. « Son expérience dans le secteur privé, combinée à son expertise académique, lui a permis de développer une vision solide et pragmatique du monde qui l’entoure », indique un communiqué du LPC.

Le projet du candidat Nicolas Oufkir, qui a pour remplaçante Mme Atika Amlil, une professeure franco-marocaine installée au Maroc depuis 17 ans, est basé sur 6 axes traitant des problématiques récurrentes auxquelles font face les Français de la 9e circonscription de l’étranger.

Dans ses propositions, Nicolas Oufkir défend une assurance maladie gratuite calquée sur le modèle de la Protection universelle d’assurance maladie, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants Français scolarisés dans des établissements à gestion directe, la diminution de 25% de la cotisation de l’assurance retraite CFE, le droit au compte bancaire, l’amélioration des services publics consulaires et la simplification du retour définitif en France.

Selon Nicolas Oufkir, toutes les démarches administratives des Français de l’étranger pourront être entamées à travers le Guichet FDE, un équivalent du portail « service-public.fr » mais qui sera adapté aux besoins de tout Français établi hors de France.

Le candidat s’engage aussi à travailler en étroite collaboration avec ses concitoyens de la 9e circonscription pour faire entendre leur voix à l’Assemblée nationale.

Il s’attachera, précise encore le communiqué, à défendre les droits des Français établis à l’étranger, à promouvoir l’attractivité de la France auprès des investisseurs Africains et à renforcer la coopération entre la France et les pays d’accueil de ses compatriotes. Il s’engage notamment à œuvrer pour le renforcement des liens diplomatiques fragiles entre la France et le Maroc.

Sur le dossier du Sahara, Nicolas Oufkir s’engage à défendre la marocanité des provinces du sud du Royaume, assure-t-on de même source.

Par ailleurs, poursuit le communiqué, « Nicolas Oufkir est convaincu que les défis auxquels la France est confrontée dans la région du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest nécessitent une approche novatrice et constructive », et se dit engagé « à travailler sans relâche, non seulement pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens de la 9e circonscription, mais également pour contribuer au rayonnement de la France et à la promotion de la francophonie dans cette région du monde ».

« En tant que député des Français de l’étranger, Nicolas Oufkir s’engage à assurer une présence régulière proche de 100% à l’Assemblée nationale et à assurer une permanence téléphonique et électronique ininterrompue tout en maintenant un lien de proximité avec ses compatriotes de la 9e circonscription », indique LPC

Le Pouvoir Citoyen (LPC), parti politique dont il porte les couleurs, fondé en octobre 2015, a pour objet de concourir « à l’expression du suffrage universel dans le respect des valeurs de la République, des principes fondamentaux consacrés par la Constitution, de l’unité de la République et de l’indépendance de la Nation ».

Ce parti a également l’ambition de rassembler toutes les Françaises et tous les Français, sans distinction d’origine, de race ou de religion, qui partagent ses valeurs et agit au service des citoyens.

« LPC est donc le parti politique Français de l’inclusion sociale, dont la diversité est la promesse et dont « Liberté, équité, fraternité » est la devise », conclut le communiqué.