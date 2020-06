Lutte anti-Covid-19: les Etats-Unis saluent le leadership du Maroc et son aide aux autres pays africains

“Nous saluons le leadership du Maroc dans la lutte contre la COVID-19 et nous nous félicitons de son soutien aux autres pays africains par le biais de dons d’Equipements de protection individuelle (EPI) et de fournitures médicales cruciaux”, a indiqué l’ambassade des Etats-unis à Rabat sur Twitter.

“Les États-Unis continueront de collaborer étroitement avec le Maroc pour relever les défis en matière de santé à l’échelle mondiale”, a ajouté la diplomatie américaine.

Sur instructions du roi Mohammed VI, une importante aide médicale a été accordée à 15 pays africains appartenant à toutes les sous-régions du continent, pour les assister dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19. L’aide est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le souverain, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

We commend Morocco’s leadership in the fight against COVID-19 and applaud its work supporting fellow African countries through donations of crucial PPE and medical supplies. The United States will continue to partner closely with Morocco to address global health challenges. https://t.co/1cGjzdhw5P

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) June 15, 2020