L’UMF appelle les musulmans de France à saisir l’occasion du mois de ramadan pour élever des prières pour la paix dans le monde

A la veille du début du mois de Ramadan prévu le 2 avril, l’Union des Mosquées de France (UMF) “présente ses meilleurs vœux aux musulmans de France et leur souhaite de vivre tout au long de ce mois de grands moments de quiétude, de solidarité et de partage”.

L’UMF appelle également les musulmans de France “à saisir l’occasion de ce mois béni pour élever des prières pour la paix dans le monde, la protection et la prospérité de notre pays et de nos concitoyens”.

Pour l’UMF, “les musulmans de France sauront trouver les moyens de faire vivre l’esprit de partage et de solidarité de ce mois sacré en s’associant aux organismes humanitaires et caritatives et en apportant leur soutien à tous nos concitoyens en difficulté ainsi qu’aux réfugiés”.

“Comme toutes les années, l’immense majorité des mosquées de France organisera ou distribuera des repas tout au long du mois de Ramadan”, indique-t-on de même source.

L’aumône « Zakat El Fitr », exigible de toute famille musulmane, a été évaluée cette année à 7 euros par personne. Elle est destinée aux pauvres indépendamment de leur appartenance religieuse.

“Il est recommandé d’en faire bénéficier les nécessiteux du lieu de résidence de la famille. Son versement qui intervient généralement à la fin du Ramadan peut se faire dès son premier jour. La charge de distribution de cette aumône peut être déléguée à une personne ou à une association caritative”, souligne l’UMF.

“Malgré l’amélioration de la situation sanitaire dans notre pays avec notamment moins de cas grave de COVID19, il convient de rappeler que le virus de la COVID 19 circule toujours et continue de faire des victimes”, rappelle l’UMF, appelant au port du masque dans les lieux ne bénéficiant pas d’aération suffisante vers l’extérieur et au respect des mesures d’hygiène et les gestes barrières comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces ainsi que l’aération des salles.