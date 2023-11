L’IMA prolonge jusqu’à fin décembre l’exposition « Ce que la Palestine apporte au monde »

Cette exposition-événement, qui devait se terminer le 19 novembre 2023, « met en lumière les contributions exceptionnelles de la Palestine à la culture mondiale », indique le président du l’Institut Jack Lang, cité dans un communiqué, notant que l’évènement rend « hommage à la richesse et à la diversité de son patrimoine, de son histoire et de son héritage’’.

‘’L’Institut du monde arabe est la seule institution culturelle au monde qui consacre un événement d’ampleur à la Palestine. Fort de l’accueil enthousiaste et nombreux du public, j’ai pris la décision de prolonger l’exposition jusqu’au 31 décembre 2023 », souligne le président de l’IMA.

D’après M. Lang, l’exposition remporte un succès médiatique et populaire, précisant que 50% de ses visiteurs sont des jeunes de moins de 26 ans qui souhaitent comprendre, s’informer, découvrir et s’émerveiller de la créativité palestinienne.

Depuis 2016, l’IMA abrite en ses murs la collection du futur Musée national d’art moderne et contemporain de la Palestine avec des dons volontaires d’artistes des cinq continents, réunie à l’initiative d’Elias Sanbar, écrivain et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et coordonnée par l’artiste Ernest Pignon Ernest.

Puisant dans les œuvres de cette collection, mais aussi celles du musée de l’IMA et plusieurs autres sources (le Musée Sahab/nuage, les valises de Jean Genet réunissant des manuscrits et des documents inédits laissées à son avocat quinze jours avant sa mort…), « Ce que la Palestine apporte au monde » offre une expérience ‘’émouvante’’ et un voyage dans la vie en Palestine du 19ème siècle à nos jours.

La manifestation réserve aussi un espace à Mahmoud Darwich, maître incontesté de la poésie palestinienne, dont les œuvres continuent d’inspirer les artistes et les passionnés de musique du monde arabe.

Une programmation culturelle variée (concerts, colloques, ateliers, cinéma, rencontres littéraires…) rythme aussi cet événement exceptionnel.