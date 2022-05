Ligue des Champions d’Afrique 2022: le Roi félicite le club du Wydad

Le Roi Mohammed VI s’est entretenu, juste après le match victorieux du Wydad Athletic Club en finale de la Ligue des Champions d’Afrique 2022, avec l’entraîneur du club, Walid Regragui, et le capitaine de l’équipe, Yahya Jebrane, victoire qui survient au terme d’un brillant parcours.

Lors de cet entretien téléphonique, survenu à l’issue du match tenu ce soir à Casablanca, le souverain a chargé l’entraîneur et le capitaine de l’équipe de transmettre ses félicitations pour ce trophée à l’ensemble des joueurs, du staff et des composantes du club et des supporters pour cette importante réalisation, motif de fierté pour l’ensemble du public sportif et tout le peuple Marocains.

Le Wydad de Casablanca a remporté la Ligue des champions d’Afrique de football, en battant Al Ahly du Caire par 2 buts à 0, lundi au complexe sportif Mohammed V.

Les Rouges remportent leur troisième titre de cette prestigieuse compétition (après 1992 et 2017) grâce à un doublé de Zouheir El Moutaraji (15è, 48è), qui a exploité à merveille deux des rares occasions de scorer qui se sont présentées.

La parti était très tactique et dominée par la vigilance défensive et le verrouillage du milieu de terrain. De ce fait, les occasions franches se faisaient rares, malgré un rythme de jeu élevé.

Le Wydad a entamé la rencontre sur les chapeaux de roue en pressant haut, dans le dessein de porter le danger dans le camp adverse et repousser les Egyptiens dans leur retranchement et les empêcher de développer leur jeu.

Les Rouges sont, ainsi, parvenus à étouffer dans l’œuf toutes les actions d’Al Ahly, s’offrant au passage quelques occasions dangereuses, notamment le tir puissant de Mbenza qui heurte la barre transversale d’El-Shenawy (11è minute). Mais ce n’était que partie remise, puisque quatre minutes plus tard (15è) El Moutaraji tente sa chance, à son tour, et parvient à ouvrir le score pour les siens.

Les hommes de Walid Regragui ont dû gérer leur avance, en résistant à la réaction d’Al Ahly, chose qu’ils sont parvenus à faire, non sans quelques frayeurs, notamment vers la fin de la première période, quand Tagnaouti a dû déployer tout son talent pour repousser un centre enveloppé de Ali Maaloul, le joueur tunisien d’Al Ahly qui était à l’exécution d’une balle arrêtée.

De retour des vestiaires, les Wydadi ont, encore une fois, cueilli à froid leur adversaire, sur une action rapide couronnée par le même El Moutaraji.

Contrairement à la première mi-temps, le Wydad n’a pas laissé à son adversaire le temps de réagir et a maintenu sa pression haute, obligeant les Égyptiens à dégager la balle vers l’avant, ce qui diminuait considérablement l’efficacité de leur ligne d’attaque malgré les amendements introduits par Mosimane.

Sentant le danger, les Ahlaouis ont jeté tout leur poids dans la bataille, dans un dernier baroud d’honneur. Le dernier quart d’heure a été pénible pour le Wydad et cette fois, c’est Tagnaouti, légèrement inquiété durant le match, qui monte au créneau pour maintenir l’avantage de ses coéquipiers, en sortant de grands arrêts.

Avec cette victoire, le Wydad réédite l’exploit de 2017, quand les Rouge et Blanc ont remporté leur deuxième sacre continental au détriment d’Al Ahly.

Au terme de cette rencontre, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino a remis le trophée au capitaine du Wydad de Casablanca, Yahya Jabrane, en présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sport, Chakib Benmoussa, du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe et du président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Lakjaa, ainsi que d’autres personnalités arabes et africaines.