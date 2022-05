Ligue des Champions d’Afrique (finale) : L’équipe la plus efficace a gagné (Regragui)

« On a été récompensé. Le WAC a été la meilleure équipe cette année en Ligue des Champions. L’équipe la plus efficace a gagné », a dit Regragui lors du point de presse d’après-match, félicitant, à cette occasion, ses joueurs pour la grande rencontre qu’ils ont jouée.

« Je tiens à féliciter les joueurs. On n’a pas joué un très grand match, mais nous avons été très efficaces. Notre stratégie consistait à fermer les espaces devant Al Ahly et tuer dans l’œuf leurs offensives », a-t-il ajouté.

Al Ahly est une équipe très forte physiquement et tactiquement et dispose de joueurs internationaux, a-t-il dit, relevant que « le premier but nous a aidé pour entrer dans le match tandis que le deuxième nous a facilité la tâche davantage ».

« Je suis très heureux pour Zouheir El Moutaraji qui a marqué un doublé. C’est un enfant du club, et cela réchauffe le cœur qu’il puisse offrir le trophée au WAC », a-t-il poursuivi.

Après avoir rappelé que le Wydad a traversé des périodes difficiles, en raison notamment à l’interdiction de recrutement, le coach des Rouges a indiqué qu’il a beaucoup de respect pour l’entraineur d’Al Ahly, qui détient trois ligues des champions.

« Jouer contre un entraineur qui a gagné trois Ligues des Champions (Pitso Mosimane/NDLR) nous met en doute», a-t-il reconnu, notant que Reda Tagnaouti a été très efficace et au grand jour.

«Grâce à Tagnaouti, nous avons réussi à garder nos cages intactes», a-t-il souligné, relevant que les joueurs ont cru en le projet mis en place depuis le début de saison.

« Désormais, il nous reste le championnat et la Coupe du Trône. On va essayer de réaliser un triplé historique mais j’avoue que cela ne va pas être facile », a-t-il conclu.