“Light Tour” ONMT: ce qu’en pensent Hamid Bentahar et Othman Chérif Alami, deux professionnels du tourisme marocain

L’Office Nationale Marocain du Tourisme a entamé le mardi 17 mai, à Paris, la première étape du “Light Tour”, une tournée éclair opérée par le Directeur Général de l’ONMT, Adel Fakir, en compagnie d’une délégation de professionnels du tourisme marocain, pour aller à la rencontre des prescripteurs de voyage et leaders d’opinion de trois marchés stratégiques : la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Cette tournée promotionnelle vise à accompagner commercialement et à renforcer l’impact de la nouvelle campagne de communication « Maroc, Terre de lumière », lancée le 22 avril dernier et actuellement en cours de déploiement sur une vingtaine de pays à travers le monde.

Qu’en pensent les professionnels du tourisme marocain ?

“Remettre au travail l’ensemble de l’éco-système”

Lors de l’étape “Light Tour” à Paris, Atlasinfo a interrogé deux professionnels du tourisme marocain, le président de la CNT, Hamid Bentahar, et le président du CRT Casablanca-Settat, Othman Cherif Alami, sur cette nouvelle stratégie agressive de l’ONM pour relancer la destination Maroc à l’international.

Pour Hamid Bentahar, avec la Task force, ONMT, fédérations du tourisme et CNT, il s’agit d'”inaugurer une nouvelle phase offensive de notre stratégie d’une relance qui soit la plus efficace et la plus durable”.

“A l’occasion de cette tournée à Paris, Londres et New York, nous allons co-construire cette relance du tourisme marocain”, a déclaré M. Bentahar, avant de relever que “la demande est là” et que “les voyeurs ont envie de revenir au Maroc”;

Et au président de la CNT d’insister sur la volonté des professionnels de tourisme de “travailler la main dans la main, public et privé, pour dynamiser cette relance et remettre au travail l’ensemble l’éco-système marocain”.

“Belle capacité de relance”

“Nous sommes à Paris avec la Team Maroc après deux années de crise sanitaire comme partout dans le monde avec une résilience et une belle capacité de relance et de reprise”, a déclaré pour sa part le président du CRT Casablanca-Settat.

“Nous sommes ici à Paris et Paris, c’est la France avec 45% des voyageurs qui visitent chaque année notre pays et peut-être doubler cette capacité d’ici 5 à 8 ans. Nous en avons l’ambition et les moyens, et le gouvernement de Sa Majesté est également mobilisé”, a indiqué M. Othman Chérif Alami.

Selon M. Alami, le tourisme est une “véritable industrie pour l’emploi, les investissements et le bonheur partagé entre les citoyens marocains et les différents visiteurs du monde entier”.

Ce “Light Tour” intervient dans le sillage de la signature d’un accord le mois dernier entre l’ONMT et la Confédération Nationale du Tourisme National du Tourisme, présidée par Hamid Bentahar, et constitue une opérationnalisation effective de la synergie nouvelle entre les deux parties.

De même, la présence de présidents de Conseils Régionaux du Tourisme va dans le sens du renforcement des relations entre l’ONMT et les régions, et leur permet de mieux tirer parti des opportunités de cette campagne.