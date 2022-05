“Light Tour” à Paris, le DG de l’ONMT Adel Fakir présente la campagne inédite “Maroc, terre de lumière”

Accompagné d’une Team composée de professionnels du tourisme marocain, notamment Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du tourisme ainsi que plusieurs présidents de fédérations et de CRT notamment Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, Mohamed Semlali, Président de la Fédération Nationale des Agences de Voyage ainsi que Aziz Lebbar, Président du Conseil Régional de Fès-Meknès ou encore Hassan Bargach, Président du CRT de Rabat-Salé-Kénitra, Othmane Cherif Alami, Président du CRT de Casablanca-Settat, Adel Fakir s’est employé à expliquer avec précision et chiffres à l’appui en quoi cette nouvelle stratégie à la fois innovante et percutante va positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées, renforcer sa notoriété et son attractivité auprès du public international et l’aider à relancer rapidement sa position d’avant la crise sanitaire.

Face à un auditoire très ciblé et fort attentif et pendant près d’une heure, le DG de l’ONMT a déroulé son argumentaire auprès des prescripteurs français avec un PowerPoint et des clips vidéos. La France étant le premier marché de la destination Maroc.

Soulignant que cette campagne « Maroc, Terre de Lumière » est la pierre angulaire de l’action promotionnelle de l’ONMT dédiée au tourisme international, aussi bien sur les marchés traditionnels que ceux émergents., Adel Fakir estime qu’elle vise Elle vise aussi à renforcer l’image tendance de la destination Maroc.

La marque se décline à travers trois composantes : une identité visuelle de la marque Maroc, un grand film promotionnel et de nombreuses déclinaisons en affichage.

Pour le DG de l’ONMT, cette campagne inédite, qui sublime les richesses du Maroc, est portée par les Marocains fiers de leur pays, généreux et tolérant et de leur culture, et met en avant une jeunesse marocaine aux vibrations foisonnantes faisant la part belle à son héritage ancestral et son patrimoine, tout en étant tourné vers le futur, indiquant que la campagne inclut trois dimensions exclusives: le mouvement, l’inspiration et la création.

A la question pourquoi « terre des lumières », Adel Fakir souligne la singularité de lumière du Maroc, source d’inspiration pour les artistes-peintres (l’exemple Delacroix) les intellectuels et les poètes. Elle est également « source de mouvement et d’énergie, et le fil conducteur » de cette nouvelle campagne « Maroc, Terre de lumière » qui révèle les richesses du pays.

Devenu thème central de la communication, cette lumière “fait ressortir la grande diversité naturelle du pays, ainsi que sa culture vivante et authentique, portée par l’ensemble des Marocains”, selon Adel Fakir. « C’est cela qui a motivé ce nom extraordinaire : «Terre de lumière» qui devient, en quelque sorte une symphonie émotionnelle de cette lumière propre au Maroc », a-t-il ajouté.

Quant au logo, le DG de l’ONMT le compare à une empreinte. « Cette nouvelle identité encapsule toutes les expériences à vivre au Maroc. A travers «Terre de lumière » c’est un Maroc contemporain, moderne que nous présentons, loin des clichés et des stéréotypes.»

A l’issue de sa présentation chaudement applaudie, le collectif international de danseurs de Steph H s’est produit à la grande joie des invités.

La campagne est lancée d’une manière simultanée dans une vingtaine de pays dont 5 marchés sont stratégiques pour le Maroc : la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les USA. Elle sera également déployée sur des marchés émergents notamment au moyen et proche Orient, en Israël et en Afrique. L’objectif étant d’atteindre un haut niveau de notoriété, de visibilité, de couverture et de fréquence.

La campagne est aussi multicanale, télévision, digital OOH, la presse et l’affichage 3D.

Ce 18 mai, c’est à Londres que la même équipe effectuera une rencontre similaire avec les décideurs anglais. Enfin le 19 mai, c’est à New York que la Team Maroc rencontrera les responsables américains. Une prouesse en terme d’organisation.