L’Espagne accueille 88,4 millions de touristes jusqu’en novembre

En novembre, les passagers arrivant en Espagne se sont élevés à 6,2 millions, soit 15,8% de plus qu’au même mois de 2022.

La croissance a été enregistrée sur tous les marchés émetteurs, en particulier sur des marchés comme l’Italie et les États-Unis, qui ont connu une croissance de plus de 20 %.

Le Royaume-Uni, avec 1,2 million de passagers, a généré 19,5 % du flux total des arrivées en Espagne en novembre, enregistrant une augmentation de 14,1 % par rapport à l’année précédente. La destination des îles Canaries a attiré 40% du nombre total de passagers d’origine britannique.

Les arrivées de passagers en provenance d’Allemagne se sont élevées à près de 800.000 en novembre (12,8% du total) et ont augmenté de 15%, principalement à destination des îles Canaries (37% des passagers). Elles ont été suivies par la Catalogne, les îles Baléares et la Communauté de Madrid, qui ont totalisé 46% des arrivées.

L’Italie a représenté 10,2 % du flux de passagers reçu en novembre (630.018 passagers), enregistrant une croissance de 24,8 % sur un an, qui a particulièrement profité à la Catalogne et à la Communauté de Madrid.

Le Pays Basque et les Asturies enregistrent une croissance de plus de 100 %, ce qui se traduit par un volume de 7.000 et 3.000 passagers respectivement pour ce marché.

La France a émis 7,4% du nombre total de passagers en novembre, affichant une expansion de 9,5% qui a particulièrement favorisé Madrid, qui a représenté 33,6% des arrivées.

Les Pays-Bas ont représenté 5 % du total des arrivées. Ce marché a connu une croissance de 12,2% en novembre et ses principales destinations ont été la Catalogne et la Communauté valencienne, qui ont représenté ensemble 43,1% des arrivées.