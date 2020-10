Les touristes étrangers de retour à Marrakech

Le ministère de tutelle, RAM, ONDA et Confédération Nationale du Tourisme étaient également au rendez-vous.

Cet événement, hautement symbolique, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’ONMT pour relancer progressivement et durablement la dynamique du tourisme national.

Il prouve que le Maroc et les professionnels du secteur sont aujourd’hui totalement préparés et équipés pour recevoir leurs hôtes dans les meilleures conditions, suivant des protocoles stricts mis en place en collaboration avec les autorités sanitaires du pays.

“Aujourd’hui est une journée hautement symbolique pour nous. (…) Le Maroc et le système touristique sont prêts à accueillir les touristes dans les meilleures conditions sanitaires mais aussi d’accueil. Nous sommes aujourd’hui déterminés et mobilisés pour reprendre et pour replacer les bases d’une reprise touristique, au niveau international, graduelle mais pérenne”, a déclaré Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT.

Les touristes accueillis se sont déclarés “très heureux d’être de retour” au Maroc et à la ville ocre.