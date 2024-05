Les Philippines et les États-Unis renforcent leur coopération en matière d’énergie nucléaire

« Les Philippines et les États-Unis ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir la coopération dans le domaine du nucléaire civil », ont indiqué les médias, notant que cet accord permettra aux États-Unis d’exporter de la technologie et des matières nucléaires aux Philippines, en fournissant un cadre juridique pour les investissements civils et nucléaires.

Cet accord permettra également d’effectuer des études sur la viabilité de l’énergie nucléaire aux Philippines afin de fournir une vue d’ensemble des aspects techniques, socio-économiques, financiers et réglementaires des perspectives de l’énergie nucléaire dans le pays.

Il permettra, par ailleurs, d’examiner des scénarios d’intégration de l’énergie nucléaire dans le bouquet énergétique global du pays et présentera des recommandations sur la participation du secteur privé en la matière.

En outre, les deux pays ont également signé un protocole d’accord visant à mettre en place des formations avancées dans le secteur des énergies propres afin de développer les ressources humaines dans le domaine.