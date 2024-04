Les pays du CCG veulent adopter une stratégie unifiée de sécurité alimentaire

Dans des déclarations à la presse, M. Al-Rawas a souligné que la stratégie doit développer des projets dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche afin d’obtenir une valeur ajoutée pour les industries alimentaires, permettant ainsi aux pays du CCG de parvenir à une sécurité alimentaire durable à leurs citoyens.

Les défis des changements climatiques, de la pénurie d’eau, des catastrophes naturelles et de la croissance démographique dans les années à venir ont incité les gouvernements du Golfe à mettre en place des politiques strictes pour limiter les exportations de produits agricoles et animaliers afin de parvenir à l’autosuffisance dans leurs pays, a-t-il fait savoir.

Les pays du CCG, a-t-il expliqué, ont lancé des initiatives, projets et incitations d’investissement dans l’augmentation de la production agricole et animale dans le cadre de leur stratégie visant à accroître l’autosuffisance dans plusieurs produits, mettant l’accent sur la nécessité pour le secteur privé de participer au développement de la stratégie dans le domaine des industries agricoles, animales et halieutiques et des services de soutien, afin de stimuler la production alimentaire.

A cet égard, M. Al-Rawas a relevé que la Fédération a élaboré des études pour renforcer l’intégration dans la réalisation de la sécurité alimentaire, notant que la valeur ajoutée du secteur de l’agriculture et de la pêche dans l’économie du Golfe s’élève à environ 30,5 milliards de dollars, tandis que le volume d’investissements dans la technologie alimentaire dans les pays du CCG s’est chiffré à près de 3,8 milliards de dollars.

La contribution du secteur agricole et halieutique au PIB du CCG a atteint 1,8%, a ajouté M. Al-Rawas, notant que la croissance des entreprises du CCG dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage est de 20%.