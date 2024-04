Josep Borrell : Partenariat Maroc-UE, « plus important que jamais dans le contexte géopolitique actuel »

Le renforcement de ce partenariat stratégique a été au centre d’un entretien, mercredi, entre M. Borrell et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« Nous avons discuté de la façon de donner un nouvel élan au partenariat UE-Maroc, plus important que jamais dans le contexte géopolitique actuel », a indiqué, jeudi, le chef de la diplomatie européenne sur son compte X.

MM. Bourita et Borrell ont également échangé autour de plusieurs questions bilatérales et régionales.

Une référence dans la politique de voisinage de l’UE, Rabat et Bruxelles sont liés par un partenariat stratégique construit sur un socle solide de valeurs et de vision.

Le Maroc et l’UE, rappelle-t-on, avaient lancé le 27 juin 2019 à Bruxelles le « Partenariat euro-marocain de prospérité partagée », un cadre statutaire qui régit les relations bilatérales axé autour de quatre espaces structurants. Il s’agit d’un espace de convergence des valeurs, un espace de convergence économique et de cohésion sociale, un espace de connaissances partagées et un espace de concertation politique et de coopération accrue en matière de sécurité, et deux axes fondamentaux à caractère horizontal, qui feront aussi l’objet d’actions opérationnelles spécifiques, à savoir une coopération en matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique et une coopération en matière de mobilité et de migration, qui se renforceront mutuellement.