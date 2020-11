Les Émirats Arabes Unis ont ouvert, ce mercredi 4 novembre, un consulat général à Laâyoune, la 9ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d’un an.

Les Émirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas à l’Union des Comores, au Gabon, à la République Centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe, au Burundi, à la Côte d’Ivoire, à l’Eswatini et à la Zambie. Ainsi qu’aux représentations consulaires inaugurées à Dakhla en 2020, notamment, la Gambie, la Guinée Equatoriale et Guinée-Bissau, la République de Djibouti, Liberia et le Burkina Faso.

Cette longue série des inaugurations des représentations diplomatiques à Laâyoune et à Dakhla se poursuit, en guise de geste fort réaffirmant la reconnaissance de la marocanité du Sahara par de nombreux pays. Avec l’ouverture de leur consulat à Laâyoune, les Émirats deviennent le troisième pays arabe à disposer d’une représentation consulaire au Sahara marocain, après Djibouti et l’Union des Comores.

Pour rappel, un communiqué du Cabinet Royal annonçait, le mardi 27 octobre 2020, l’ouverture dudit consulat. Ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis s’était d’ailleurs entretenu avec le roi Mohammed VI pour l’informer de cette décision.