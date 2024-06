Les Belges aux urnes pour un triple scrutin législatif, régional et européen

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 08h00 (HL) et resteront ouverts jusqu’à 14h00 pour le vote papier et jusqu’à 16 heures en cas de vote électronique. Le vote est obligatoire en Belgique pour les citoyens âgés de 18 ans ou plus, en ce qui concerne les élections législatives et régionales, et de 16 ans ou plus pour les élections européennes.

Les électeurs belges doivent élire 22 députés européens pour un mandat de cinq ans. Il existe trois collèges électoraux basés sur les structures des communautés linguistiques de Belgique. Il s’agit du collège électoral néerlandophone (13 sièges à compter des élections de 2024), le collège électoral francophone (8 sièges) et le collège électoral germanophone (1 siège).

En ce qui concerne le scrutin législatif, les citoyens belges doivent élire les 150 membres de la Chambre des représentants, chambre basse du Parlement fédéral, pour un mandat de cinq ans. Le scrutin adopte le mode du proportionnel plurinominal (par liste). Après décompte des voix, les sièges sont répartis à la proportionnelle aux partis ayant franchi le seuil de 5 %.

De leur côté, les élections régionales permettront d’élire les membres des cinq parlements régionaux et communautaires que compte la Belgique, à savoir les parlements wallon, flamand et bruxellois et ceux de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Un total de 313 sièges sont à pourvoir, répartis comme suit : 124 députés au Parlement flamand, 75 députés au Parlement wallon, qui siègent aussi au Parlement de la Communauté française, 89 députés au parlement bruxellois, dont 72 au collège francophone (ils élisent 19 parmi eux qui siègent aussi au Parlement de la Communauté française) et 17 au collège néerlandophone, et enfin 25 députés au Parlement de la Communauté germanophone.

Les principales formations en lice pour ce triple scrutin sont les partis francophones Parti socialiste (PS), Mouvement réformateur (MR, libéraux), Ecolo (écologistes), Parti Travailliste Belge (PTB, anticapitaliste), Défi (centre), Les Engagés (centre-droit), ainsi que les formations néerlandophones CD&V (centre-droit), Open VLD (libéral), Vlaams Belang (extrême-droite), N-VA (droite nationaliste) Vooruit (socialistes) et Groen (écologistes).

Les thématiques qui ont marqué le plus la campagne électorale ont été, pour le niveau européen, la politique climatique, l’agriculture, la sécurité et la défense européenne. Les prétendants à la Chambre ont surtout mobilisé sur des questions comme l’immigration, la justice, le budget et la réforme de l’Etat, au moment où les candidats régionaux s’intéressent plus à l’environnement et la santé, la mobilité, l’enseignement ou la culture.