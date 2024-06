Le Zyriab du flamenco, Vicente Amigo, ensorcelle le public du Festival de Fès des Musiques Sacrées

Né en 1967 à Guadalcanal, près de Séville, Vicente Amigo est un virtuose de la guitare flamenco, célèbre pour son style novateur et ses compositions envoûtantes. Commençant à jouer de la guitare dès son plus jeune âge, il a rapidement grimpé les échelons pour devenir l’un des plus éminents maîtres contemporains du flamenco, accumulant de nombreux prix et distinctions tout au long de sa brillante carrière.

Lors de cette soirée mémorable, le maître de Cordoue a véritablement ensorcelé le public de Fès. Les nombreux spectateurs présents ont été captivés par l’excellence et la ferveur de ses performances. Les acclamations nourries et les applaudissements enthousiastes ont reflété l’admiration et l’émotion éprouvées par l’assistance tout au long de la représentation.

En compagnie de son ensemble remarquable, Vicente Amigo a réussi à instaurer une ambiance envoûtante. Antonio Fernández “Añil” à la guitare, Paquito González aux percussions, Rafael Usero “Rafael de Utrera” au chant, Ewen Vernal à la guitare basse, et Antonio Molina Redondo “El Choro” à la danse, ont tous participé à cette prestation inoubliable, apportant des nuances de profondeur et de vitalité à l’expérience musicale. Le chant émouvant de Rafael de Utrera, les rythmes percutants de Paquito González, et la danse passionnée d’Antonio Molina Redondo « El Choro » ont indubitablement enrichi le spectacle.

Cette édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées, ayant pour thème « La Quête de l’Esprit Al-Andalus », commémore les liens historiques et culturels unissant le Maroc et l’Espagne.

En mettant en avant la cohabitation pacifique et les échanges culturels caractéristiques de la période d’Al-Andalus, l’événement véhicule un message de paix, de tolérance et de dialogue interculturel. La prestation de Vicente Amigo et de son ensemble a brillamment illustré cette thématique, soulignant les précieux patrimoines partagés et les liens établis entre les deux rives de la Méditerranée.

Pour conclure, la soirée du 31 mai demeurera pour les spectateurs un moment magique de musique, illustrant de nouveau la capacité des arts à unir les individus et à partager.