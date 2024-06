Gitex Africa : remise des prix « RIYADA » pour l’excellence digitale

Initiée par le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, cette cérémonie à été marquée par l’attribution des prix RIYADA à plusieurs administrations pour leurs initiatives exemplaires dans les catégories « Open data », « e-Registres » et « e-services ».

Les lauréats de cette édition ont été sélectionnés sur la base d’une évaluation et de notation rigoureuses, pilotées par un comité d’experts relevant des organismes de haut niveau ayant évalué les candidatures selon des critères d’innovation, d’impact et de contribution à la transformation digitale de l’administration publique.

Ainsi, dans la catégorie Open Data, cinq « Prix d’Encouragement » ont été remis aux ministères de l’économie et des finances, de la Justice, de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, et du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, pour leurs efforts dans la promotion de la transparence et de l’accès aux données aux citoyens et aux entreprises.

Pour rappel, le portail national des données ouvertes « Data.gov.ma » compte plus de 580 jeux de données publiés sur le portail par 38 producteurs.

S’agissant de la catégorie « e-Registres », deux Prix d’Excellence ont été décernés, le premier à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le deuxième au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Au niveau de la DGSN, deux e-registres se sont démarqués. Il s’agit du registre de la carte nationale et identité numérique portant l’identifiant national et l’ensemble des données identitaires des personnes de nationalité marocaine, et le registre de la carte de séjour, un registre de référence des personnes étrangères résidant au Maroc.

Au niveau du Ministère de l’Équipement et de l’Eau, le registre primé est celui de la qualification et la classification des entreprises qui concentre les données liées aux certificats de qualification et classification des entreprises et laboratoires BTP et agréments des bureaux d’études.

Quant à la catégorie « e-services », deux prix d’excellence ont été décernés au ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville pour son initiative « Daamsakane », une plateforme d’aide au logement permettant aux citoyens marocains résidant au Maroc ou à l’étranger de bénéficier d’une aide financière pour acquérir une résidence principale au Maroc.

De même, le ministère de la Justice a été primé pour son initiative « Mahakim », un portail offrant plusieurs services dont le service de la demande et livraison électronique des certificats du registre de commerce et du casier judiciaire, le dépôt en ligne des états de synthèse destinées aux professionnels, et le service de demande et livraison de l’attestation de la Nationalité Marocaine.

D’autre part, un Prix du jury a été décerné dans la même catégorie au ministère de la Jeunesse de la Culture et de la Communication pour son application mobile « Passjeunes », qui offre aux jeunes des avantages et une facilité d’accès à de nombreux services culturels, sportifs, commerciaux, bancaires et autres sur l’ensemble du territoire national.

Dans une allocution à cette occasion, Mme. Mezzour a indiqué que le ministère œuvre, conformément aux Hautes Orientations Royales, aux côtés de tous les différents départements gouvernementaux à développer nombre de projets de transformation numérique visant à simplifier les procédures administratives et à faciliter l’accès aux services administratifs de manière simple et transparente.

Elle a souligné que ce Prix est une illustration de l’importance de l’impact de ces innovations digitale sur l’expérience des usagers, notant que le Maroc compte plus de 600 services numériques publics, dont 300 destinés aux citoyens, 200 aux entreprises et 100 dédiés au développement des opérations des administrations.

Le Prix « RIYADA », qui s’adresse à toutes les administrations membres du « Réseau des Ambassadeurs de l’E-gov et du Digital », vise à encourager et récompenser les meilleures initiatives administratives digitales dans le but de façonner un avenir numérique dirigé par un e-gouvernement.

Le Gitex Africa, événement majeur organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, a réuni des leaders de l’industrie technologique, les innovateurs, les startups et les décideurs politiques pour débattre des dernières tendances et avancées technologiques.