Le sommet Afrique-France de Montpellier reporté à octobre

Selon la mairie de Montpellier, “les contraintes de déplacements fixées au niveau international seront insuffisamment levées cet été pour permettre la venue des centaines d’invités du continent africain”.

Et sans la présence massive de ces invités, “l’événement perdrait une grande partie de son sens”, a affirmé la mairie dans un communiqué relayé par les médias locaux.

Il a été décidé donc de reporter l’évènement aux 7, 8 et 9 octobre 2021, a précisé la mairie, ajoutant que “ces dates doivent permettre l’organisation de ce sommet important pour notre pays et notre territoire dans un format ambitieux”.

Initialement prévu à Bordeaux en juin 2020 sur le thème de la ville et des territoires durables, le 28e sommet Afrique-France avait déjà été décalé en raison de la crise sanitaire.

Plus de 1.000 participants non institutionnels originaires de tout le continent africain et issus de milieux variés : entrepreneuriat, culture, sport, enseignement supérieur et recherche…étaient attendus à ce sommet.