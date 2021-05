Al-Qods Acharif: entretien téléphonique entre El Otmani et Ismaël Haniyeh

Le Royaume du Maroc place la question palestinienne et Al-Qods Acharif en tête de ses préoccupations et au même rang que sa cause nationale, a affirmé, mercredi, le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, àl’issue d’un entretien avec le chef du Hamas.

M. El Otmani a reçu un appel téléphonique du chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, dans lequel ce dernier a souligné la position constante du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne, et son attachement à l’établissement d’un État palestinien indépendant et pleinement souverain avec Al-Qods Acharif comme capitale, selon un communiqué du département du chef du gouvernement.

A cette occasion, M. El Otmani a mis l’accent sur le rejet catégorique par le Royaume de toutes les mesures affectant le statut juridique de la mosquée Al-Aqsa et d’Al-Qods Acharif ou portant atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien, exprimant le soutien du Royaume aux efforts de réconciliation inter-palestinienne.