Le SG de l’ONU met en garde contre le « danger nucléaire », appelle à l’élimination des armes

Dans un message à cette occasion, le chef de l’ONU a indiqué que la menace de l’utilisation d’armes nucléaires n’est pas uniquement “confinée dans les livres d’histoire”, mais qu’elle constitue aujourd’hui un “danger réel et présent”.

Cette menace, selon lui, se profile à nouveau “dans la rhétorique quotidienne des relations internationales”.

Dans ce message lu en son nom par le responsable du désarmement de l’ONU, Izumi Nakamitsu, M. Guterres a déclaré que l’utilisation d’armes nucléaires est inacceptable, soulignant qu' »une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée – et ne doit jamais être menée ».

Évoquant le sommet du Futur prévu en septembre prochain à New York, le haut responsable onusien a indiqué qu’il s’agit d’une « occasion cruciale pour les gouvernements de renouveler leur engagement en faveur du multilatéralisme, du développement durable et de la paix, et d’adopter un Pacte pour l’avenir qui soit réalisable et tourné vers l’avenir ».

Et d’ajouter que la prévention des conflits, le désarmement et un monde sans armes nucléaires devaient être au cœur de ces efforts.