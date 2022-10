Le Roi Mohammed VI préside l’ouverture de la première session du Parlement

A son arrivée au siège du Parlement, le Roi a salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Le souverain a ensuite été salué par MM. Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des Représentants, Enaam Mayara, président de la Chambre des Conseillers, Mohammed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que par les secrétaires généraux des deux Chambres du Parlement.

Avant de gagner la tribune officielle du Parlement, e Roi a tenu à saluer du haut du balcon du Parlement, une foule de citoyens venus exprimer leurs marques de fidélité et de loyalisme.

Après lecture de versets du Saint Coran, le souverain a prononcé un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, dans lequel il a jugé opportun de mettre l’accent sur deux sujets importants : le premier concerne la problématique de l’eau et les défis urgents et futurs qui s’y rattachent, alors que le second porte sur la nécessité d’opérer un bond qualitatif en matière de promotion de l’investissement.

Concernant le premier sujet, il a appelé à un traitement diligent de la problématique de l’eau, dans toutes ses dimensions, et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d’exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale, soulignant que le problème de l’eau ne doit pas servir de prétexte à la surenchère politique, ni d’argument pour alimenter des tensions sociales.

“Il nous incombe, à nous tous, en tant que Marocains, de redoubler d’efforts pour faire un usage responsable et rationnel de l’eau”, a relevé le Roi, précisant que “cela passe par un changement véritable de comportement dans notre apport à l’eau. Et en la matière, les administrations et les services publics se doivent de donner l’exemple”.

Abordant le deuxième volet, il a mis l’accent sur l’intérêt tout particulier qu’il attache là l’investissement, soulignant “que chacun doit rester mobilisé et afficher une attitude responsable à l’effet de promouvoir ce secteur vital pour l’essor de notre pays”.

“Aujourd’hui, nous misons sur l’investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs”, a-t-il insisté, ajoutant que “Notre souhait est que la nouvelle Charte de l’investissement donne une impulsion tangible à l’attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux qu’étrangers”.

Pour atteindre les objectifs souhaités, le souverain a exhorté le gouvernement, en partenariat avec les secteurs privé et bancaire, à traduire leurs engagements respectifs dans un “Pacte National pour l’Investissement”, notant que ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la période 2022-2026.

Par la suite, le Roi Mohammed VI, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu M. Rachid Talbi Alami, qui lui a présenté le bilan des travaux de la Chambre des Représentants au titre de l’année législative 2021-2022.

Il a également reçu M. Enaam Mayara, qui a présenté le bilan des travaux de la Chambre des Conseillers au titre de l’année législative 2021-2022.

Le souverain a, par la suite, reçu M. Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a fait le bilan de l’action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de l’année législative 2021-2022.

Le Roi a ensuite présidé une réception organisée en l’honneur des membres des Chambres des Représentants et des Conseillers à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11-ème législature.