Le Roi Mohammed VI opte pour le vaccin chinois Sinopharm

Le roi Mohammed VI a opté pour le vaccin chinois Sinopharm, un geste à très forte charge symbolique destiné à rassurer les Marocains sur les vaccins et les sensibiliser sur l’importance de se faire vacciné.

En Europe, la Hongrie est devenue ce vendredi le premier pays de l’Union européenne (UE) à approuver le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm dans lequel le Premier ministre Viktor Orban dit avoir “le plus confiance”.

Après réception de 2 millions de doses du vaccin développé par le laboratoire “Astrazeneca” et 500.000 vaccins du laboratoire chinois “Sinopharm”, le Maroc est est le premier pays africain à lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Conformément aux hautes instructions royales, cette campagne de vaccination est sera gratuite pour l’ensemble des citoyens et l’objectif visé consiste à immuniser Marocains et résidents au Maroc afin de réduire drastiquement, voire d’éliminer les cas de contamination et de décès et contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.