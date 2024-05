Le président mauritanien Mohamed El Ghazouani reçu par Macron

Le président français a reçu mercredi à l’Elysée son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Les deux présidents ont passé en revue les différents aspects de la relation bilatérale et ont échangé sur les enjeux régionaux alors que le président mauritanien assure la présidence en exercice de l’Union africaine.

Ils ont évoqué leur coopération face aux enjeux globaux comme la protection de la biodiversité, la lutte contre la désertification et la mise en œuvre de l’initiative de Grande muraille verte ainsi que la santé, dans la perspective du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, qui se tiendra le 20 juin prochain à Paris et que la Mauritanie co-préside aux côtés de la France et de GAVI, l’Alliance du Vaccin.