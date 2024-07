Le Parlement européen entame sa dixième législature

Cette session constitutive sera notamment marquée par l’élection du président et du bureau du PE. Candidate à sa réélection, Roberta Metsola, du Parti populaire européen (PPE, droite pro-européenne), devrait reprendre sans surprise le perchoir de l’assemblée, qui représente plus de 440 millions de citoyens européens.

Sa candidature pour un nouveau mandat de deux ans et demi est portée par les trois groupes politiques appelés à soutenir la prochaine Commission européenne, à savoir le PPE, les socialistes et sociaux-démocrates (S&D) et les libéraux et centristes (Renew Europe).

La Maltaise n’a qu’une adversaire, l’ex-ministre espagnole Irene Montero, candidate de dernière minute du groupe d’extrême gauche, La Gauche.

Les eurodéputés procéderont ensuite à l’élection du Bureau du Parlement, l’organe qui règle le fonctionnement de l’institution, constitué de 14 vices-présidents et de 5 questeurs.

Jeudi, les membres du PE devraient élire le président de la Commission européenne. La présidente sortante, Ursula von der Leyen, candidate du PPE, devrait être reconduite pour un second mandat de cinq ans.

Le Parlement comptera 720 sièges durant cette dixième législature, soit 15 de plus qu’à la fin de la législature précédente. 54 % des députés y entrent pour la première fois (en 2019, la part des nouveaux arrivants était de 61 %), et 39 % des députés sont des femmes (contre 40 % en 2019).

Le nouveau Parlement est composé de huit groupes politiques, soit un de plus que lors de la législature précédente. 33 députés n’ayant pas rejoint de groupe politique sont considérés comme non inscrits.

Le PPE est arrivé premier lors des élections européennes de juin dernier en remportant 188 sièges, suivi du S&D (136 sièges). Leurs alliés de Renew Europe ont obtenu 77 sièges, arrivant derrière les formations d’extrême droite regroupées notamment dans les groupes “Patriots for Europe” (84 sièges) et ECR (78 sièges).