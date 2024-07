Belgique : Elisabeth Degryse nouvelle ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Mme Degryse, nouvelle figure des Engagés, a prêté serment en compagnie des autres membres de son cabinet, constitué au total de six ministres, quatre femmes et deux hommes.

Sur ces six ministres, quatre disposent d’une double casquette, siégeant à la fois dans les exécutifs de la région de Wallonie et de la FWB.

La nouvelle ministre-présidente est attendue dans la journée au Palais royal pour prêter serment devant le roi Philippe des Belges.

Le Mouvement réformateur (MR, libéral) et Les Engagés, vainqueurs des élections régionales du 9 juin dernier en Wallonie, avaient annoncé jeudi avoir trouvé un accord pour former le gouvernement wallon et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Les deux formations, qui disposent de la majorité absolue dans les parlements des deux entités francophones, ont dévoilé des déclarations de politique régionale et de politique communautaire axées sur une baisse des impôts et une réduction des effectifs des cabinets ministériels, en vue de provoquer un « choc de simplification » pour lutter contre la bureaucratie et améliorer la gestion du budget.

Dans le parlement de la FWB, le MR dispose de 31 sièges et les Engagés de 19, sur un total de 94 sièges.