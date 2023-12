Le ministre palestinien des AE salue le rôle de Mohammed VI dans la préservation de la présence palestinienne à Al Qods

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a salué, mardi à Marrakech, le rôle que joue le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, dans la préservation de la présence palestinienne dans cette ville arabe, chrétienne et islamique.

Lors d’un point de presse conjoint avec le chef de la diplomatie marocaine,Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens à la veille du 6ème Forum de Coopération Russie- Monde Arabe, prévu ce mercredi à Marrakech au niveau des ministres des Affaires étrangères, M. Al-Malki a mis en relief l’importance des efforts consentis par l’Autorité palestinienne, le Maroc et les pays arabes et islamiques pour la préservation du cachet particulier de la ville d’Al Qods.

Il a, dans ce sillage, exprimé ses remerciements au Maroc pour son engagement constant en faveur de la cause palestinienne, saluant les positions du Royaume à l’égard des droits du peuple palestinien.

« Cela n’est pas étranger à Sa Majesté le Roi, au peuple marocain et au gouvernement marocain », a-t-il souligné, faisant part de sa confiance quant à l’engagement du Royaume de continuer à apporter son soutien et son aide à ses frères en Palestine et aux dirigeants palestiniens afin de surmonter la tragédie actuelle.