Le militant associatif Ahmed Ghayat lance l’opération “ABOUAB RAMADAN”

Fidèle à ses engagements, le militant associatif Ahmed Ghayat lance, avec des jeunes de différentes associations, la grande opération “ABOUAB RAMADAN”, une action solidaire pour venir en aide aux familles défavorisées, personnes âgées isolées, personnes sans ressources fixes, migrants Subsahariens, familles monoparentales…

Les jeunes des associations Marocains Pluriels, Mogajeunes, Orientals Leaders, Hip-Hop Family, Par-Delà les Remparts, Initiatives Citoyennes, Marock’Jeunes, Les 109…actives à Essaouira, Oujda, Rabat, Salé, Fès, Marrakech, Taroudant, Casablanca et Mohammedia, avec le soutien de Osons la Fraternité, vont ainsi venir en aide aux plus fragiles, aux précaires et aux plus défavorisés durant tout le mois de ce ‘’Ramadan confiné’’ .

“Il ne s’agit pas d’une action de charité mais d’une action de solidarité ‘’avec un supplément d’âme’’ puisque bien que contraints de nous limiter aux pas de portes (pour cause de distanciation sociale) , nous nous efforcerons d’apporter ‘’un plus’’ affectif, notamment à nos aînés”, souligne Ahmed Ghayat.

“La solidarité et la fraternité nous ouvrent les Portes du Ramadan”, ajoute M. Ghayat très présent sur le terrain.