Le Maroc va se doter du système de défense israélien Skylock Dome

Les Forces armées royales vont se doter du dispositif de défense anti-drones, Skylock Dome, un système israélien, indique dimanche la page Facebook non officiel Forum Far-Maroc, confirmant une information du journal israélien Globes.

L’acquisition du Skylock Dome est destinée à répondre et développer les moyens de défense et s’adapter à l’évolution des hostilités et des menaces différentes, souligne-t-on de même source.

Le forum Far-Maroc indique que les drones “sont devenus une menace au regard de leur capacité de reconnaissance ou d’attaque, et de la difficulté de les cibler par des systèmes de défense classique”.

Selon Globes, Skylock Dome a été acheté par 27 pays, dont les Emirats, le Maroc et les pays d’Asie de l’Est.

Skylock, qui fait partie du groupe Avnon HLS, détecte, vérifie et neutralise les drones non autorisés.